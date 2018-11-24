Karabük TSO Akreditasyon belgesini yenileme hakkını kazandı

TOBB Akreditasyon Sistemi denetimlerinin sonucunda 2016 yılında 11.dönemde Akredite olan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası denetleme sürecini başarıyla geçerek TOBB Akreditasyon belgesini yenileme hakkını kazandı. Perşembe günü başlayan ve 2 gün süren denetim Bağımsız Türk Loydu Denetçisi Berker Telek tarafından gerçekleştirildi. Denetim sürecinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sönmez ve Adnan Çebi yer aldı.

TOBB, Oda ve Borsa Akreditasyon sistemi çalışmaları kapsamında, Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının yönetim ve Oda Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları ve Yönetimi, Haberleşme ve yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımı, üye ilişkileri, kalite yönetimi, İletişim ağı, Politika ve Temsil, Bilgi Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Uluslar arası Ticaret konularında oda çalışmalarının değerlendirildiği ve başarılı bulunduğu tespit edildi.

Türk Loydu Denetçisi Berker Telek ise, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın yürütmekte olduğu sistemin gayet başarılı olduğunu bir önceki denetimden bu denetime kadar sürekli iyileştirme yapıldığını gözlemlediğini ifade etti