Karabük TSO çalışmaları değerlendirdi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Çapraz, felaketin yaralarını sarmak, acılarını paylaşabilmek, bölgede büyük mücadele veren ekiplerin de ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla KTSO olarak deprem yardımı organizasyonu düzenlediklerini belirtti. Karabük Valiliği koordinasyonunda, meclis üyelerinin katkılarıyla toplanan gıda, temizlik malzemeleri, giyim eşyaları, tüplü ısıtıcılar ve benzeri gibi ihtiyaç malzemelerinin deprem felaketinin yaşandığı illere gönderildiğini ifade eden Çapraz, valiliğin himayesinde, deprem mağduru afetzedelerin geçici barınma ihtiyacı için yaşam konteynerlerinden "Hatay'a Karabük Mahallesi" kurma kampanyasın da bağışta bulunduklarını ifade etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleşen oda ve borsa başkanlarının da katılım sağladığı deprem yardımları istişare toplantısına katılım sağladıklarını vurgulayan Çapraz, "Toplantıda oda ve borsaların yapmış oldukları deprem yardımları ve izlenecek yol haritası değerlendirildi. Toplantı neticesinde, İş Dünyası Konut Seferberliği başlatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, TOKİ denetiminde yapılacak kalıcı toplu konutlara iş dünyası olarak destek verilecek. Çağrımız tüm iş dünyasına ve hayırseverlere. Amacımız elbirliği ile depremzede vatandaşlarımızı yuvalarına kavuşturmak. Gün birlik olma günü. Konut seferberliğinin detayları çok yakında açıklanacak" dedi.

Deprem felaketinden sonra şubat ayında tüm eforlarını bu konuya yoğunlaştırdıklarını aktaran Çapraz, "İlimizde kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşla yönelik en iyi kamu hizmetlerini sunabilmek amacıyla ilimizde 2022 yılında gerçekleştirilen ve 2023 yılında yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiği Genişletilmiş İl İdare Şube Toplantısına katılım sağladık. Valimize bizi bu tür toplantılara davet ettiği için, sivil toplum örgütlerine etkin rol üstlenebilme fırsatı verdiği için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KTSO iş birliğiyle 'Ülkemizde Yatırımlara Uygulanan Teşvikler' konulu bilgilendirme semineri odamızın hizmet binasında gerçekleşti. Devletin genel ve bölgeler bazında verilen yatırım teşviklerinin anlatıldığı seminere, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Vekili Mehmet Yurdal Şahin katıldı. Kendilerine, davetimize icabet edip hem yapmış oldukları bilgilendirme semineri hem de '3 Nisan Sanayi Günü' olsun kampanyamıza vermiş olduğu destekten ötürü teşekkür ediyoruz" diye konuştu.