Karabük TSO çalışmaları takip ediyor

Çapraz, KTSO yönetimi olarak, diğer esnaf odalarıyla birlikte ortak hareket ederek bir dizi ziyaretlerde ve çalışmalarda bulunmaya devam ettiklerini belirtti. KTSO olarak, Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler kurulunun desteğiyle başlatılan "3 Nisan Sanayi Günü" olsun deklarasyonu çerçevesinde Karabük Valisi Fuat Gürel ve diğer kamu kuruluşlarından destek istediklerini belirten Çapraz, Karabük olarak 3 Nisan gününün "Sanayi Günü" olarak ilan edilmesini çok istediklerini belirtti.

KTSO olarak, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki ki gelişmeleri yerinde görmek, birlik ve beraberlik içerisinde bölgeyi kalkındıracak projelere istişare etmek amacıyla başlattıkları gezi ve ziyaret programı çerçevesinde Bartın Organize Sanayi Bölgesini (BOSB) ziyaret ettiklerini anlatan Çapraz, "Bartın OSB'nin faaliyetleri ve genel durumu hakkında bilgi alındı. Yeni yatırımları ile bölge ekonomisine ve ihracatına katkı veren firmalar ziyaret edildi" dedi.

Türkiye Mekansal Strateji Planı Toplantısına katıldıklarını belirten Çapraz, "Türkiye Mekansal Strateji Planı hazırlanabilmesi için, bölgemizin uzun vadeli sanayi alanları ihtiyacının karşılanması hususunda, öneri sanayi alanlarının belirlenmesi hususunda, KTSO olarak kurulun çalışmasına katkı sağladık. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında düzenlenen 2023 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katılım sağladık. İşgücü piyasa araştırma sonuçları, kamu kurumları, işverenler, meslek odaları ve birliklerden alınan talepler, ilimizde sektör ve meslekler analiz edilerek çalışmaya katkı sağladık" diye konuştu.

"Genel Mesleki Eğitim Bilgilendirme Toplantısı"

KTSO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Genel Mesleki Eğitim Bilgilendirme Toplantısı" düzenlediklerini aktaran Çapraz, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sadri Şensoy'u ziyaret etmiş, kendisinden Endüstri Meslek Lisemizde 'hadde' bölümü açılacağı sözünü almıştık. Ziyaretimiz esnasında, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim konuları hakkında yetkilileri görevlendireceğini söylemişti. Bu çerçevede, İl Milli Eğitim Müdürümüz Nevzat Akbaş'ı, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül'ü ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığımızda öğretmen Mehmet Bal'ı odamız toplantı salonunda sunum yapmaları için ağırladık. Benova Consulting Kurucusu Erdinç Mert tarafından 'Dönüşüm Yolculuğunu Yönetmek' konulu eğitim KTSO Toplantı Salonumuzda gerçekleşti. Eğitimde, şirketlerde kurumsallaşma, başarılı olmanın kuralları, yönetim strateji ve hedefler, pazarlama dijitalleşme, ihracatın önemi ve bu konularda şirketin yapması gereken adımlar anlatıldı."

Filyos Limanı takip ediliyor

Üzerinde önemle durmaya devam ettikleri ve takip ettikleri hususun Filyos Limanı olduğunu anlatan Çapraz, "Bu konuyu biz KTSO olarak sürekli dile getireceğiz. Batı Karadeniz Bölgemizin ve Orta Anadolu Bölgemizin ticaretten dışa açılımı bir liman sayesinde olacaktır. Bu liman Filyos Limanı mı olur, Çatalağzı bölgesinde bir liman mı olur, bu vadi üzerinde yeni bir liman mı olur bilemiyoruz ama bildiğimiz bir konu var, gözbebeğimiz KARDEMİR için, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren haddehanelerimiz için, ihracatımızı geliştirebilmek için, rekabet edebilmek ve istihdam oluşturabilmek için Batı Karadeniz olarak bir limana acilen ihtiyacımız var. Üzerinde önemle durmaya devam ettiğimiz ikinci konumuz, ikinci organize sanayi bölgemiz olan Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi. Yönetim Kurulu ve müteşebbis heyet toplantılarına katılım sağlamaya devam ediyoruz. Her türlü gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Burası ile ilgili bizim hedefimiz bu bölgede kurulacak olan lojistik merkez. Bu merkez, sadece Eskipazar Organize Sanayi Bölgesine veya sadece Karabük'e hizmet etmeyecektir, aynı zamanda bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır" dedi.