Karabük TSO hizmet binası ihalesi süreci tamamlandı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) yeni hizmet binası ihale süreci 22-23 Şubat'ta düzenlenen ihale komisyonu toplantısıyla tamamlandı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, TSO'nun uzun yıllar hizmet verdiği mevcut hizmet binasının fiziki yapısının yetersiz olduğunu söyledi.

Yeni bir hizmet binasının yapımı için göreve geldikleri ilk günden itibaren çaba sarf ettiklerini ifade eden Mescier, "Daha önceki dönemlerde de bu konuda pek çok girişim yapılmıştı. Dönemimizde Karabük Belediyesinin Hürriyet Caddesi'nde bulunan eski hizmet binasının ihalesi odamız tarafından alınmıştı. Bu alanda yapacağımız hizmet binasının üyelerimize ve Karabükümüze yakışır modern bir yapıyı kazandıracağımızı umuyoruz. Odamızın yeni hizmet binası yapımı konusunda açmış olduğumuz yapım ihalesinde iki değerli firmamız teklif vermişti. Oda meclisinden oluşturulan ihale komisyonumuz, 22-23 Şubat tarihlerinde teklif dosyalarını inceleyerek ihaleyi neticelendirmiştir. İhale komisyonumuz tarafından belirlenen ve en uygun fiyat teklifini veren odamız üyesi Çebioğlu Yapı ile yapılan pazarlık sonucunda ihalemiz neticelendirilmiştir. İhalemize katılan ve teklif veren iki firmamıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Firmamızla yasal süreçler ile ilgili işlemleri tamamladıktan sonra yeni hizmet binasının temelini en kısa zamanda atmayı temenni ediyoruz. Bir yıldan daha az bir süre içerisinde üyelerimize ve şehrimize yakışır bir hizmet binasının yapımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu süreçte bizlere destek veren oda meclisimize ve üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.