Karabük TSO Meclis üyeleri organ seçimleri tamamlandı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın organ seçimleri yapıldı. Karabük TSO yeni binasında yapılan seçimlerde 10 ayrı grupta 24 yeni meclis üyesi belirlendi.

Sabah saatlerinde başlayan ve akşam 17:00'de sona eren seçimlerde 10 ayrı meslek grubunun 7'si tek liste ile 3 grup ise ikişer ayrı liste ile seçimlere gitti.

Seçim sonucunda 1. Grupta, Kamil Ünal, Fatih Aydın, 2. Grupta Fatih Çapraz, Cenk Gedikoğlu, 3. Grupta Ümit Hakan Yılmaz, Kenan Yüksel, 4. Grupta Adnan Çebi, Hakan Kafalı, Kemal Karadeniz, 5. grupta Ahmet Ulusoy, İkram Yaman, Cemal Dereli, 6. Grupta Aydın Derebaşı, Ahmet Saltoğlu, 7. Grupta Gürkan Malkoç, Kürşat Yılmaz, 8. Grupta Ahmet Coşar, Ömer Yeğin, Ali Karakaş, 9. Grupta Nurhan Barışkan, Murat Sönmez, Seyfettin Başkaya, 10. Grupta Muhammed Aydın ve Fatih Karaaslan olarak belirlendi.

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı adayı olan ve gelecek hafta yapılacak meclis seçimleri sonrası koltuğa oturacak olan Fatih Çapraz, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, “ Bu bir bayrak yarışı ve şimdi biz bu bayrağı devralıyoruz. Bizden önce görev yapan arkadaşlarımıza göstermiş oldukları çaba ve çalışmadan dolayı teşekkür ediyoruz. 15 Ekim'de Meclis Başkanı ve Yönetim kurulu seçimlerini yaparak görevimize başlayacağız. Verimli güzel bir meclis oluştu. TSO Meclis Başkanımızda Adnan Çebi olacak” dedi.