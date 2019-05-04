Karabük TSO'nun ‘Üreten Eller' projesine ödül

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirdiği ‘üreten eller' projesi TOBB'un düzenlediği yarışmadan ödülle döndü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 8 farklı kategoride proje yarışması düzenledi. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirdiği ‘üreten eller' projesi 365 oda ve borsa tarafından sunulan projeler arasında jüri tarafından değerlendirilerek finale kalan 40 proje arasına girdi. Sosyal Sorumluluk projeleri kategorisinde yarışan proje ise ilk 5 proje arasında yer alarak başarı elde etti.

Karabük'te kadın girişimciliğin gelişmesine öncülük yapmak, kadın kooperatiflerinin kuruluşunu desteklemek, el sanatları ve yöresel ürünlerin üretimiyle kadınlara ekonomik destek sağlamayı amaçlayan "Üreten Eller" projesine verilen başarı ödülü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu tarafından Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier'e verildi.