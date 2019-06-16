Karabük TSO'nun 'Yenilebilir Enerji Kaynakları Eğitim Programı' projesi onaylandı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında Teknik Destek Programı kapsamında Ajansına sunulan "Karabük İli Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitim Programı” projesinin sözleşmesi imzalandı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve arasında Teknik Destek Programı kapsamında sunulan "Karabük İli Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitim Programı” projesi BAKKA tarafından onaylandı. Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Biçer ve Genel Sekreter Cem Biçen'in katılımı BAKKA Genel Merkezinde sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında önümüzdeki günlerde başlayacak programda Güneş Enerjisi Sistemleri, Rüzgar Enerjisi Sistemleri, Bio Kütle Snatralleri Temel Eğitimi,Yatırımcılar için GES Eğitimi, Biokütle Enerji Santralleri-Proje Geliştirme Süreçleri,Lisanssız Güneş Enerjisi Mevzuatı, Solar Panel Özellikleri ve Panel Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, İnvertör Özellikleri ve İnvertör Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Solar Kablo Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Solar Montaj Sistemleri konuları eğitimleri verilecek.