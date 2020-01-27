İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük UMKE ekibi Elazığ'da

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük’ten bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük'ten bölgeye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), çalışmalarını sürdürüyor.


UMKE gönüllüleri, Erdi Coşkun, Yasin Akar, Ayşegül Öztürk, Furkan Sütçü ve Nurettin Çamlıca yer alırken, ekipler depremin ardından yıkılan binaların enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor.


Arama kurtarma çalışmalarına katılan Karabük UMKE ekibi, Sürsürü mahallesindeki enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında da yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.