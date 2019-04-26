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Karabük UMKE ilk tatbikatını gerçekleştirdi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı UMKE tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı 2019 yılı faaliyet planı çerçevesinde yapılacak olan eğitim ve tatbikatların ilki Safranbolu Beştepeler mevkiinde gerçekleştirildi.


Beştepeler mesire alanında gerçekleştirilen ve 3 gün süren kampta UMKE Eğitim ve Tatbikat sorumluları Sadık Başkaya ve Faruk Tümen'inde içinde bulunduğu 4 eğitmen toplam 27 UMKE personeli katıldı.


Kamp süresince, UMKE ekiplerine deprem, trafik kazası, yüksekten düşme gibi olağan dışı durumlarda daha hızlı ve doğru müdahale edebilmeleri amacıyla teorik ve pratik eğitimler verildi.

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