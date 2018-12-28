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Karabük Üniversitesi hizmet ihracatında 4. sıraya yükseldi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye’nin 500 büyük hizmet ihracatçısı açıklandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Türkiye'nin 500 büyük hizmet ihracatçısı açıklandı. Karabük Üniversitesi TİM'in açıkladığı hizmet ihracatı verilerine göre büyük bir başarı elde ederek, üniversite sıralamasında 4'üncü, araştırmaya katılan tüm firmalar arasında ise 391'inci oldu.


Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2017 yılı için açıkladığı hizmet ihracat verilerine göre Karabük Üniversitesi, listeye girmeyi başaran 7 devlet üniversitesi arasından 4'üncü oldu. Araştırmaya katılan tüm firmalar arasında ise geçen yıla göre büyük bir sıçrama kaydeden Karabük Üniversitesi 391'inci sırada yer aldı. Geçen yıl yapılan araştırma sonucunda Karabük Üniversitesi hizmet ihracatında üniversite sıralamasında 8'inci genel sıralamada ise 472'nci olmuştu.


Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısı ve ülkeye sağladığı döviz gelirlerinin hesaplanmasıyla oluşturulan listede Karabük Üniversitesi, 2017 yılı verilerine göre 6 bini aşan uluslararası öğrencisi ile hizmet ihracatına önemli katkıda bulundu.

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