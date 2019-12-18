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Karabük Üniversitesi Senatosu Yenice'de ağırlandı

Kısa zamanda büyüyerek Türkiye’nin sayılı Üniversiteleri arasına giren Karabük Üniversitesi Senatosu, Yenice Fakülte Yüksekokul Derneği ve Yenice Platformunun girişimleri ile Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tesislerinde ağırlandı.

Kısa zamanda büyüyerek Türkiye'nin sayılı Üniversiteleri arasına giren Karabük Üniversitesi Senatosu, Yenice Fakülte Yüksekokul Derneği ve Yenice Platformunun girişimleri ile Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tesislerinde ağırlandı.


Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi Fakülte Dekanları ve Yüksekokul Müdürlerinin katıldığı Karabük Üniversitesi Senatosu toplantısını, Ihlamur Teras Tesisleri Konferans Salonunda yaptı. Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ile Yüksekokul Derneği ve Yenice Platformu Üyelerinin ev sahipliği yaptığı kahvaltı programında Yenice Yüksekokul Derneği Başkanı Mücahit Toprak , Yenice Meslek Yüksekokuluna yeni bölümler açılmasını arzu ettiklerini dile getirerek , Yenice olarak buna hazır olduklarını söyledi.


Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat ise yaptığı konuşmada, Yenice'ye yeni bölümler açılması için Karabük Üniversitesi Senatosundan daha önce de karar çıkarttıklarını ve YÖK'e gönderdiklerini dile getirdi.


Polat, “Yenice'liler, müthiş insanlar. Yüksekokullarına da sahip çıkıyorlar. Yeni bölümler için de oldukça istekliler. Karabük Üniversitemizin senatosu da bugün bunu görmüş oldu. İçinde bulunduğumuz tesis de mükemmel bir tesis. Bugün senato toplantımızı da burada yapacağız. Böyle bir tesisi yaptığı için ve Yenice'deki okulumuzun sorunları ile ilgilendiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz “ dedi.

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