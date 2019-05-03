Karabük Üniversitesi'nden kısa kısa

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi fuaye alanında Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan “Yıl Sonu Bitirme Projeleri Sergisi” düzenlendi.

Sergide yer alan, benzinli go-kart, plastik enjeksiyon makinesi, güneş paneli ve uzaktan kontrol sistemi ile çalışan tren, radyo alıcılı sürat teknesi, lineer hareket eden robot kol, arduino sistemli uzaktan kontrollü araba gibi yaklaşık 200 farklı proje katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, burada yaptığı konuşmada proje üretmenin ve geliştirmenin önemine vurgu yaparak öğrencilere başarılar diledi.

-Belgeselin Oscarları KBÜ'nün oldu

11. Uluslararası TRT Belgesel Ödüllerinde “En İyi Proje” ve “En İyi Belgesel” ödüllerini Karabük Üniversitesi kazandı.

Törene TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yanı sıra iki Emmy ödüllü Geeta Gandbhir ve Cannes Film Festivali ödüllü Ida Panahandeh gibi çok sayıda ünlü isim, film yapımcısı, yönetmen, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Musa Ak, 280 projenin yarıştığı proje destek yarışmasında “Uzak” adlı belgesel film projesiyle “En İyi Proje” ödülünü kazandı.

En İyi Belgesel Film “Uçan Adam”

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde de yönetmenliğini Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencileri Uğur Ersöz ve Nusret Oğuzhan Yıldız'ın yaptığı “Uçan Adam” belgeseli “En İyi Belgesel Film” ödülünü kazandı. “Uçan Adam” belgeselinin danışmanlığını Öğr. Gör. Musa Ak yaptı.

Belgeselin Oscar'ı olarak bilinen TRT Belgesel Ödüllerinde iki ödül kazanan Karabük Üniversitesi, belgesel sinema alanında Türkiye'nin bir numarası oldu.

-KBÜ'de 1. Uluslararası Veri Bilimi ve Mühendisliği Sempozyumu

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “1. Uluslararası Veri Bilimi ve Mühendisliği Sempozyumu” açılış oturumu gerçekleştirildi.

Veri bilimi ve mühendisliği alanındaki en son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşıldığı sempozyumda akademisyenler ve uzmanlar bir araya gelerek bilimsel veri yönetimi, veri bilimi, veri madenciliği, iş analitiği, veri keşfi, big data, tahmine dayalı analiz gibi konular ele alınıyor.

İki gün sürecek sempozyumda Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Ukrayna, Hollanda, Suudi Arabistan, Ürdün, Özbekistan, Portekiz, Almanya, İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerden katılan 120'ye yakın katılımcı konuyla ilgili bildiri ve çalışmalarını sunuyor.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, SFTGST Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güngör, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Ersöz, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ise veri biliminin önemine işaret ederek “Bu konunun teoride kalmaması gerekir. Geleceğimize, sanayimize aktarmamız gerekir.” dedi. Prof. Dr. Yaşar, sempozyuma katılanlara teşekkür ederek başarılar diledi.