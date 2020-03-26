Karabük Valiliği: “Gerekli izinler alınınca ülkelerine gidişi sağlanacaktır”

İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu bin 500 yolcunun otobüslerle Karabük'e getirilmesinin ardından Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu kişiler, tamamen izole şekilde belirlenen yurda getirilerek hiçbir şekilde çıkışlarına müsaade edilmeyecek, gözlem süresi boyunca tüm sağlık kontrolleri burada gerçekleştirilecek olup gerekli izinler alınınca hemen ülkelerine gidişi sağlanacaktır." denildi.

Karabük Valiliği İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu bin 500 yolcunun otobüslerle Karabük'e getirilmesinin ardından açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Karabük'te korona virüs salgınının ortaya çıkmasının ardından hem Valilik hem de Bakanlıkların aldığı kararlar doğrultusunda her türlü tedbirin en üst seviyede alındığı belirtildi. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak her kurumun yapacağı işlerin planlandığı ve hızlı bir şekilde hayata geçirildiğinin kaydedildiği açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, yurt dışından gelen vatandaşlarımızı gözlem altında tutmak maksatlı hazırlamış olduğumuz İsmail Necati Efendi Yurdu, yerleşim yeri dışında olması, kapasitesinin yüksek olması sebeplerinden dolayı bu amaçla belirlenmiştir Cezayir Hükümetinin uçuş izni vermemesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve mağdur duruma düşen Cezayir vatandaşları, ilimizdeki İsmail Necati Efendi Yurdu'nda barınmaları kararlaştırılmış ve Valiliğimizce, planlanan yurdumuz gelecek misafirlere uygun hale getirilmiştir. Bu şahıslar ülkemize turist olarak önceden gelmiş kişiler olup, bu şahısların ülkelerine en kısa zamanda dönebilmeleri için hükümetimizce en üst düzeyde görüşmeler yapılmaktadır” denildi.

“Gerekli izinler alınınca hemen ülkelerine gidişi sağlanacaktır”

Havalimanında mahsur kalan Cezayir uyruklu vatandaşların kısa bir süre Karabük'te misafir edileceğinin yer aldığı açıklamada, “Söz konusu kişiler, tamamen izole şekilde belirlenen yurda getirilerek hiçbir şekilde çıkışlarına müsaade edilmeyecek, gözlem süresi boyunca tüm sağlık kontrolleri burada gerçekleştirilecek olup gerekli izinler alınınca hemen ülkelerine gidişi sağlanacaktır. Bu konuda hemşehrilerimizin sabır ve hoşgörüsüne sığınarak kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde bulunan yaklaşık 2 bin kişilik kapasiteye sahip İsmail Necati Efendi Yurdu'na getirilmeye başlanan Cezayir, Ürdün ve Tunuslu vatandaşların bulunduğu 14 otobüslük ilk kafilenin gelmesinin ardından diğer kafilelerin de yoğun önlemler altında kente getirilerek yurda alımı sürüyor.