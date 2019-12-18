Karabük Valiliğinden "halk toplantısı"

Karabük Valiliği tarafından vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri için başlatılan "halk günü toplantıları" devam ediyor.

Karabük Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Valilik Açık Kapı Birim temsilcileri katıldı.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.