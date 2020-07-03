Karabük Valiliği'nden kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Karabük genelindeki sanayi yatırımları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Fuat Gürel son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak'a atanan Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Gürel, Vali Tutulmaz'a hayırlı olsun dileklerini iletti. Iğdır merkez ilçeye bağlı Melekli Beldesi Belediye Başkanı Eray Coşar, Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Gürel, nazik ziyareti için Coşar'a teşekkür etti.