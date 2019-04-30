Karabük Valiliğinden, şehit ailelerini duygulandıran fidanlık

Şehitlerin adlarının yaşatılması amacıyla Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından valilik bahçesinde şehitler fidanlığı oluşturuldu. Valilik içerisinde bulunan şehitlik köşesinde yapılan duanın ardından bahçede oluşturulan fidanlığa geçen şehit aileleri evlatlarının isimlerini gördüklerinde duygulu anlar yaşarken, bazı aileler de çocuklarının adına dikilen fidanlıkta fotoğraf çektirdiler.

Etkinliğe, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Alb. Ali Sefa Yılmaz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve şehit aileleri ile yakınları katıldı.

Etkinlikte konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, şehitleri anmak ve onları yad etmek adına etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Arkadaşlarımızla acaba şehitlerimizin adına nereye fidan dikebiliriz düşüncesi hasıl olduğunda hükümet konağının bahçesinin olabileceğini düşündük. Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde, belediyemizin, il özel idaremizin, valiliğimizin bünyesindeki arkadaşlarla beraber böyle bir güzel fidanlık ortaya çıkardık. Bunlar sembolik şeyler. Bunlar şehitlerimizin anılması adına çok önemli. Onların adının anılması, gündeme tutulması adına çok önemli” dedi.

“Bizlere bu güzel memleketi emanet ettiler”

Her anne, babanın çocuklarını vatan ve millet sevgisi ile yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Gürel, “Ama çok fazla uyarıcı çocuklarımızı çocuklarımızı farklı yönlere çeker. Allah muhafaza askere gönderebilecek gençlik bulmakta zorlanabiliriz. Ama Allah'a şükür bizim mayamız sağlam. Milletimizin mayası sağlam ve temiz. İnşallah bu şehitlerimizin ismi orada yaşadığı sürece gençlerimizi bu şuurda yetişir, gelecekle ilgili kaygımız kalmaz. Şehitlerimiz bütün hayallerini sevdiklerini geride bırakarak bizlere bu güzel memleketi emanet ettiler. Bizlerinde gelecek nesillere bu güzel vatanı bırakmamız gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Gürel ve diğer protokol üyeleri tarafından şehit ailelerine berat dağıtımı yapıldı.