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Karabük Valisi Gürel: "Karabağ geri alınmalıdır"

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sabah saatlerinde Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırıya Türkiye’den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sabah saatlerinde Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlenen saldırıya Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.


Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıyı kınadı. Saldırı sonucu şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına Allah'tan rahmet dileyen Vali Gürel, "Ermenistan'ın kardeş Azerbaycan'a saldırısını kınıyorum. Azerbaycan yalnız değildir. Bu sefer işgal altındaki Karabağ geri alınmalıdır" dedi.

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