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Karabük valisinden Kastamonu'da ziyaretler

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.


Valilik önünde Vali Karadeniz tarafından karşılanan Vali Gürel, Valilik Şeref defterini imzaladı.


Vali Fuat Gürel'e nazik ziyareti için teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz, Gürel'i Kastamonu'da görmekten ve ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Vali Gürel, daha sonra iade-i ziyaretler kapsamında Kastamonu Vakfılar Bölge Müdürlüğü, İller Bankası Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Havalimanı Müdürlüğünü ziyaret etti.


Bölge Müdürlüklerini ziyaretinde, Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, İller Bankası Kastamonu Bölge Müdürü Ümit Aziz Kara ile Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan'dan Karabük'te devam eden yatırımlar ve projeler hakkında detaylı bilgi alan Gürel, Bölge Müdürlerine çalışmalarında kolaylıklar diledikten sonra ziyaretlerini sonlandırdı.


Kastamonu ziyaretinde kısa süre önce Kastamonu Havalimanı Müdürü olarak göreve başlayan Ersin Köksal'ı da ziyaret eden Gürel, yeni görevinin hayırlı olmasını dilediği Köksal'a çalışmalarında başarılar diledi.

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