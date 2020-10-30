Karabük Valisinden korkutan açıklama: “Tehlikeli boyuta ulaştık”

Günlük ortalama 150'in üzerinde pozitif vak'aların görüldüğü Karabük'te Vali Fuat Gürel, tehlikeli boyutlara ulaştıklarını söyleyerek, “ Akşam evlere misafir gelmesin” uyarısında bulundu.

Karabük'te son günlerde korona virüs vak'alarının artış göstermesi üzerine kent genelinde insanların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda polis otoları ve belediye hopörlerinden gün boyu uyarıcı mesajlar verilmeye başlandı.

Vali Gürel, son aylarda virüsün yayılım hızının arttığını kaydederek, “İlimizde sayı gittikçe arttı ve tehlikeli boyuta ulaştı. Maske, mesafe ve temizlik konusuna lütfen dikkat edelim. Akşam evlerinize artık misafir gelmesin. Bir müddet evimize misafir almayalım, bizde başka yerlere misafir olarak gitmeyelim” dedi.

“Evlerimize misafir almayalım”

Virüsle mücadele bütün dünyanın uğraştığı bir mücadele olduğunu kaydeden Vali Gürel, “Şu ana kadar aslında Karabük çok kötü bir sınav vermedi, İyi bir sınav verdi. Fakat özellikle büyük şehirlerden etkilenen bir şehiriz. Ankara'dan da İstanbul'dan da diğer şehirlerden de etkilenen bir şehiriz. Bu şehirlerde yaşayan hemşehrilerimiz var. Belirli aralıklarla buraya gelerek anne ve babalarını ziyaret ediyorlar. Böyle orta bir yerdeyiz. Bundan kaynaklı ilimizde de son bir aydır vak'a sayılarımızda artışlar var. Bunun için ‘Kontrollü Sosyal Hayat' döneminin kuralları mevcut. Bunlar uygulamak için denetim ekiplerimiz sahada. Filyasyon ekiplerimiz sahada. Temasta bulunduğu için evlerinde karantinada bekleyen insanlarımız için de ayrı bir ekip var. Onlar da sürekli sahadalar. Buna rağmen vatandaşların evlerindeki münasebetlerine müdahale edemediğimiz için, onlara ulaşmak mümkün olmadığı için tespitlerimiz sonucu bulaşmanın evlerden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bunun önüne geçmek için de vatandaşlardan ricamız, komşuluk ilişkilerimiz tabi ki devam edecek ama bir müddet uzaktan merhabalaşalım. Başka yerlerdeki akrabalarımız, çocuklarımız bir müddet gelmesinler. Biraz uzak dursunlar. Hem kendilerini korusunlar hem de buradaki yaşlıları korusunlar. Onun dışında toplu kalabalık yerlere girmemekte fayda var; Kafetaryalar, lokantalar, çay ocakları gibi. Düğün ortamları rahatladı. Düğünler sayı olarak azaldı. Etkinliklerin dışarılarda yapılması daha iyi. Havaların da serinlemesiyle beraber insanlar içeriye girmeye başladı. Belki artışın sebebi bu da olabilir. Kapalı mekanlarda virüsün yayılım hızı çok daha fazla. Bunun için insanlarımızdan ricamız, kurallar çok basit; maske takacağız, sosyal mesafe kurallarına uyacağız ve temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Özellikle mesafe kurallarını uygulamakta sorunlar olduğunu görüyoruz. Özellikle yeme içme yerlerinde evlerimizdeki ortamlarda maske kullanmıyoruz. Mesafeyi muhtemelen ihlal ediyoruz. Vatandaşlardan ricamız, bu virüsü bertaraf edebilmek adına bir müddet komşuluk ilişkilerini askıya alalım. Evlerimize misafir almayalım. Başka evlere misafir olarak gitmeyelim ve kalabalık ortamlardan kaçınalım” dedi.

Son 15-20 gündür vak'a sayılarının hızla arttığını da kaydeden Gürel, “ Hasta sayılarımızda artış var. Hastanede yatan hastalarımızda artış var. Yoğun bakımdaki hastalarımızda artış var. Maalesef bu oranda da insanlarımızı kaybetmeye başladık. Bunlar birilerinin akrabası, anne babası. Bu biz de olabiliriz. Bizim akrabamız da olabilir. Biraz insanların dikkatli olması gerekir. Hep beraber mücadele edeceğiz. El birliği ile mücadele edeceğiz. ‘Ben hasta olmam. Ben gencim' diye bir şey yok. Herkes hasta olabilir. En kötü ihtimal bir kronik hastaya, bir yaşlıya hastalık taşıyabiliriz” diye konuştu.

Vak'a artışları sonucu yeni önemlerin ve kısıtlamaların olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise Vali Gürel, “ Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz. Türkiye bir bütün olarak yönetiliyor. Devlet büyüklerimizle, bakanlarımızla görüşerek alınacak tedbirleri önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz. Elimizde almış olduğumuz kararlar var. Bu kararların daha iyi uygulanması konusundan ekiplerimizden daha dikkatli olmalarını talimatlandırdık. Alınacak tedbirler olursa tabi ki uygulayacağız” diye cevapladı.