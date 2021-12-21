İhlas Haber Ajansı

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Karabük ve ilçelerinde eğitime kar engeli

Karabük Valiliği, merkez ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının oluşturduğu olumuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 1 gün arayla tatil edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için de eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilirken, Karabük ile Safranbolu, Eflani ve Yenice ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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