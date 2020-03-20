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Karabük ve ilçelerinde sağlık çalışanlarına moral alkışı

Karabük’te ve ilçelerinde koronav irüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline alkışlı destek ikinci gününde de devam etti.

Karabük'te ve ilçelerinde koronav irüs salgını nedeniyle gece gündüz özveriyle görev yapan sağlık personeline alkışlı destek ikinci gününde de devam etti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'deki konuşmasında Kovid-19'a karşı gece gündüz mesai gözetmeksizin özveriyle çalışan sağlıkçılara vatandaşların alkışlı desteği devam ediyor. Karabük ve ilçelerinde bütün vatandaşlar saat 21.00'da camlara ve balkonlara çıkarak alkış ve ıslıklarla moral verdi.


Yenice Belediyesinin hayata geçirdiği ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) desteği ile içerisinde bungalov evlerinin bulunduğu Ihlamur Seyir Terası çalışanları da alkışları ile sağlık çalışanlarının yanında olduklarını gösterdiler.

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