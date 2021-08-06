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Karabük yangını rüzgarın etkisiyle ilerliyor

Karabük’te öğle saatlerinden başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle ilelerken, bölgeye Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’dan da takviye ekipler yönlendirildi.

Karabük'te öğle saatlerinden başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle ilelerken, bölgeye Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'dan da takviye ekipler yönlendirildi.


2 gün önce Ödemiş köyü yakınlarında çıkan ve 10 dönüm alanın zarar gördüğü alanda bugün öğle saatlerinde başlayan ikinci yangın rüzgarında etkisi ile ilerlemeye başladı. Bölgenin dağlık ve sarp bölge olması nedeniyle ekipler zaman zaman alevler karşısında zor anlar yaşıyor. Ekipler alevlerin yerleşim alanlarına ilerlemesi kesmek için mücadele verirken, bölgeye Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'dan da çok sayıda arazöz ve itfaiye takviyesi yapıldı.

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