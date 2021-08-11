İhlas Haber Ajansı

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Karabük-Yenice karayolunda heyelan, ulaşım çift taraflı kapandı

Karabük-Yenice karayolu etkili olan sağanak yağışının ardından meydana gelen heyelan sonucunda ulaşıma kapandı.



Karabük-Yenice karayolu Taş Ocağı mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası kopan kayalar yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Olayın gerçekleştiği anda herhangi bir aracın geçmemesi faciayı engelledi. Çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol sonrası çok sayıda araç uzun kuyruklar oluştururken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.


Karabük ve Yenice ilçelerinden karayolunun açılması için ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.


Öte yandan kaya parçalarının düşmeye devam ettiği ve tehlike oluşturduğu, bu yüzden çalışmaların yarın sabah başlayacağı öğrenildi.

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