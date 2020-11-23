İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük Yenişehir GSK 31 - Mersin İdman Yurdu Hentbol SK 27

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.

Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Mersin İdman Yurdu Hentbol SK'yı 31-27 mağlup etti.


THF Erkekler 1.Lig'inin 7.haftasında Yeni Mahalle 2500 Kişilik Spor Salonu'nda saat 15.00'de Mersin İdman Yurdu Hentbol SK ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 18-12 önde kapattığı mücadeleyi 31-27'lik skorla kazandı.


Korona virüs (Covid-19) sebebiyle erteleme maçlarının da olduğu ligde 7 haftada 4 maç oynandı. Karabük Yenişehir GSK 4 maçta 1 mağlubiyet 3 galibiyet aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.