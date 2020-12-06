İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabük Yenişehir GSK, Amasya deplasmanından galibiyetle döndü

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.

Lig'de yer alan Karabük Yenişehir Gençlik ve Spor Kulübü, deplasmanda karşı karşıya geldiği Amasya 1957 Suluova Spor Kulübü'nü 40-37 mağlup etti.


THF Erkekler 1. Lig'inin 9. haftasında Suluova Mahmut Demir Spor Salonu'nda Amasya 1957 Suluova ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 20-16 önde kapattığı mücadeleyi 40-37'lik skorla kazandı.


Karabük Yenişehir GSK bu galibiyet ile birlikte çıktığı beşinci maçta dördüncü galibiyetini elde etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.