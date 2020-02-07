Karabük - Zonguldak karayolunda heyelan

Karayolları ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası kapanan yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Karabük-Zonguldak karayolunun 25. kilometresinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi. Çift taraflı olarak ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları da oluştu. Karayolları ekipleri greyder ve dozerlerle temizleme çalışması yaptığı yol yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yeniden trafiğe açılarak araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.

Yetkililer bölge genelinde yağışların devam ettiğinden dolayı bu yolu kullanan sürücülerin olası bir heyelanlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları istendi.