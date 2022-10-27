Karabük'e 216 sağlık personeli atanacak

İsmail Altınöz, kentteki hastaneler için 216 sözleşmeli personelin atamasının yapılacağını bildirdi.

Altınöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılacak atamaların Karabük için hayırlı olmasını diledi.

Branşlara göre yapılacak atamalarla ilgili bilgi veren Altınöz, “1 diyetisyen, 6 ebe, 25 hemşire, 1 psikolog, 2 sağlık idareci, sağlık yönetimi ile sağlık teknikeri sınıfında 4 ağız ve diş sağlığı, 1 ameliyat, 3 diş, 2 diyaliz, 1 eczane, 6 evde bakım, 11 ilk ve acil yardım, 1 iş ve uğraş terapisi, 1 ortapedi, 1 patolojik anatomi sağlık teknisyeni sınıfında ise 2 ilk ve acil yardım, 5 laboratuvar, 5 röntgen ve 138 tıbbi sekreter sözleşmeli sağlık personeli ataması olacaktır. Sağlık personelleri alımları KPSS puanları esas alınarak yapılacak olup; başvuruya ait takvim ve şartlar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.