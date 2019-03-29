Karabük'e 6 adet yeni 112 ambulansı

Ahmet Sarı, Sağlık Bakanlığı tarafından 6 yeni ambulansın kendilerine teslim edildiği 2 ambulansın da Nisan ayında teslim edileceğini söyledi.

Sarı, geçtiğimiz ay Karabük'ü ziyaret eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği 8 adet 112 Acil Yardım Ambulansından 6'sının İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildiği kaydetti.

Diğer 2 ambulansın ise Nisan ayı içinde teslim edileceğini belirten Sarı, “ Böylece teslimatı gerçekleşen ambulanslarla birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı hastanelerimizdeki mevcut ambulans sayısı 34 ‘den, 40'a çıkmış oldu. Önümüzdeki ay bu sayı 42'ye ulaşmış olacak. İl Sağlık Müdürlüğümüz envanterinde kayıtlı bu 40 ambulansın 1 tanesi çok sedyeli (aynı anda 4 hasta taşıma kapasitesine sahip) ambulans, 1 tanesi obez ve yoğun bakım ambulansı, 2 tanesi kar paletli ambulans, 7 tanesi 4x4 acil yardım ambulansı ve 29 tanesi de 4x2 acil yardım ambulansıdır. Ayrıca Müdürlüğümüz envanterinde 2 tane de 4x4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi aracı bulunmaktadır. İlimizde 2002 yılında acil sağlık hizmetleri yalnızca 2 ambulans ve 2 112 acil yardım istasyonu ile verilmekte iken, bugün İlimiz genelinde 15 112 acil yardım istasyonu ve 40 adet ambulans bulunmaktadır” dedi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, ayrıca, 2002 yılında 112 acil sağlık hizmetlerinden faydalanan vaka sayısının yıllık bin 553 iken, 2018 yılında bu sayının yıllık 31 bin 681 olarak gerçekleştiğini de ifade ederek, “ İlimiz genelinde kent merkezinde ilk 10 dakika içinde vakaya ulaşım oranımız ve kırsalda ilk 30 dakika içinde vakaya ulaşım oranımız yüzde 91 düzeyindedir. Ambulans filomuza yeni katılan ambulanslarımız ile vatandaşlarımıza sunduğumuz acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin daha da artacağına yürekten inanıyor; ambulanslarımızın İlimize kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca başta olmak üzere, Valimize ve değerli Milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ambulanslarımız İlimize ve tüm bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.