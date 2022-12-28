Karabük'e 70 proje kazandırıldı

Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Karabük'e 70 proje kazandırdı.

Vali Fuat Gürel, Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezinin gerçekleştirdiği proje ve işlemler hakkında bilgi aldı.

AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezince yapılan sunumda başta kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine yapılan projelerin işlem safahatı hakkında bilgi verildi. AB Koordinasyon Merkezince 2018 yılından bugüne kadar 70 proje başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, 20 milyon TL olan bu projelerde 79 kişi istihdam edildi.

Sunumda ayrıca "Dört Mevsim Karabük" Projes'inin tanıtımı gerçekleştirilirken, proje ile ilimizin turizm potansiyeli olan yerlerin tanıtımı yapılarak QR kod ile ulaşım sağlanarak tanıtımının amaçlandığı belirtildi.