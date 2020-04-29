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Karabük'e giriş çıkışlarda korona tedbirleri devam ediyor

Karabük’te kente giriş çıkışlarda korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler devam ediyor.

Karabük'te kente giriş çıkışlarda korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler devam ediyor.


Karabük'te, Covid-19 salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi ve il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında denetimler yapılıyor. Ekipler tarafından şehre diren herkesin ateş ölçer ile 24 saat esasına göre sağlık taraması yapılıyor.


Uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ekipler, ayrıca dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların da kurallara uyup-uymadıklarını denetliyor.

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