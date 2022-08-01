Karabük'e KÖYDES çerçevesinde 66 milyon 362 bin TL ödenek

Sözen, Karabük'e KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) projesi çerçevesinde 66 milyon 362 bin TL ödenek tahsis edildiğini söyledi.

Geçen ay içerisinde Karabük'e KÖYDES ödeneği 29 milyon 900 Bin TL tahsis edildiğini belirten Başkan Sözen, “Ay içerisinde buna ilave olarak önce 15 milyon TL, daha sonra yine KÖYDES ek ödeneği olarak 21 milyon 463 bin TL bir ödenek tahsis edilerek toplamda 66 milyon 362 bin TL son bir ayda KÖYDES projelerinde kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmiştir” dedi.

100 km bsk(bitümlü sıcak karışım) sıcak asfalt hedefinin üzerine çıkacaklarını vurgulayan Sözen, “2022 yılında köylerimizin alt yapılarını güçlendirme ve destekleme çerçevesinde; merkez ilçemize 11 milyon 552 Bin TL, Safranbolu ilçemize 13 milyon 783 bin TL, Yenice ilçemize 9 milyon 683 bin TL, Eskipazar ilçemize 9 milyon 935 bin TL, Eflani ilçemize 12 milyon 323 bin TL, Ovacık ilçemize 9 milyon 84 bin TL, olmak üzere toplamda 66 milyon 362 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerle, yapacağımız ek programlarla hedeflediğimiz 100 km bsk sıcak asfalt hedefinin üzerine çıkabileceğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Bunun yanında içme suyu başta olmak üzere birçok projeyi de hayata geçirmiş olacağız. Şu an itibariyle ilçelerimizde serme ,sıkıştırma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bugün itibariyle asfalt plentimizi faaliyete geçirmiş olacağız. Böylece ilçelerimizdeki Asfalt yama programlarına start vermiş olacağız. Bununla beraber serme sıkıştırma çalışmalarının bittiği ilçelerimizde hızlı bir şekilde asfalt programlarımıza önümüzdeki günlerde başlamış olacağız” diye konuştu.

Başkan Sözen, “Sel afetinde çalışanlarımızın azim ve gayreti üst seviyedeydi”

Sözen, Yenice başta olmak üzere bölgemizde sel felaketiyle karşı karşıya kalındığını, İl Özel İdaresi'nin güçlü makine parkının bir kez daha ön plana çıktığını ifade ederek, “Çalışanlarımızın azim ve gayreti en üst seviyedeydi. Karayolları, D Sİ, Orman İşletmeleri, AFAD ve Belediyelerimizin yoğun çalışmalarıyla yaraların hızlı bir şekilde sarılmasında olağanüstü gayret gösterildi. Buradan Karabük İl Genel Meclisi olarak kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasında büyük çaba sarf eden başta Sayın Valimize, kurumlarımızın değerli müdürlerine, belediye başkanlarımıza, İl genel meclisi üyelerimize, kaymakamlarımıza, mesai mefhumu gözetmeksizin sahada özveriyle çalışan tüm kurumlarımızın çalışanlarına şükranlarımı arz ediyorum” şeklinde konuştu.