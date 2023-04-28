Karabük'e Nisan'da kar sürprizi

Karabük’ün yüksek kesimleri Nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Karabük'ün yüksek kesimleri Nisan ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından şehir merkezinde sağanak yağmur etkili olurken hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezinde kar yağışı başladı. Nisan ayının son günlerinde yağan kar ile tesis tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan, Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Kemikli Rampalarında da devam eden kar yağışı sonrası sürücüler dikkatli şekilde ilerliyor.