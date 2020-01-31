Karabük'e yağan kara en çok Bartınlılar sevindi

Karabük-Bartın Karayolu'nda etkili olan kar yağışı en çok Bartınlı sürücüleri sevindirdi.

Karabük'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Karabük-Bartın Karayolu Beştepeler mevkisi ile bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde tipi ve sis etkili olurken, Kara yolları ekipleri kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Etkili olan kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler de ortaya çıkarken, bazı sürücüler yol kenarında durarak karın tadını çıkardı.

Bartın'dan Karabük'e gelen Halil Küpeli, bu sene ilk kez kar gördüklerini belirterek, "İyi oldu, Bartın'da hiç kar görmemiştik. Bu sene ilk kez burada gördük. Yolda durduk, bu fırsatı değerlendirmek lazım" dedi.

Tugay Can Küpeli de "Ahmetusta Geçidi'ne çıkarken kar yağışına yakalandık. Bartın'da 2-3 senedir kar görmediğimiz için durum tadını çıkaralım istedik" diye konuştu.

Karabük'ten Bartın'a giden Şahin Arslan da Bartın'a uzun süredir kar yağmadığını belirtti.

Karda eğlendiklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti: "Karabük'ten geliyoruz, karı fırsat bildik. Eğlenelim istedik, karın tadını çıkardık. Bu yıl ilk defa gördük. Bartın'dan geldik, tekrar Bartın'a dönüyoruz. Bu yıl Bartın'a kar yağmadı."

Karabük-Zonguldak arası tır şoförlüğü yapan Hüseyin Aslantin bir kaç senedir bu kadar kar yapmadığını kaydetti.

Zorlu şartlarda çalıştıklarını aktaran Aslantin, "Zor bela atlattık yolu, şimdi inişimiz kaldı, yavaş yavaş ineceğiz. Tırlarda daha sıkıntılı oluyor, boş araç daha zor çıkıyor. Bizim aracımız yüklü ama bizde zor çıktık. Kara yolları çalışıyor ama yetişemiyor yoğun yağıyor. Güzelliği kadar çilesi var, memnunuz seviyoruz işimizi" dedi.