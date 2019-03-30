Karabüklü atletler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Karabüklü sporcular Sakarya'da yapılan 1500-2000 metre yarışlarında başarı sağlayarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hakkı kazandı.

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında her yıl düzenlenen atletizm yarışlarında Sakarya'da gerçekleşen koşuda Yıldız Erkek, Yıldız Kız, Küçük Erkek, Küçük Kız kategorilerinde Yıldız Erkek ve Küçük Erkek takımı birinci, Küçük Kız takımı ikinci olarak 28 Nisan'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.