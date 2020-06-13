Karabüklü gurbetçiler çocukları sevindirdi

Almanya'da yaşayan Karabüklü gurbetçiler toplanan bir miktar para ile alınan oyuncakların çocuklara dağıtılmasını sağladı.

Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam, Yenice Yirmibeşler Muhtarlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ile işbirliği yaparak topladıkları para ile aldıkları oyuncakları çocuklara dağıtılmasını sağladı. Mahalle Muhtarı Birsen Yirmibeş ve polis ekiplerinin ellerindeki oyuncakları gören çocuklar büyük sevinç yaşadı.