Karabüklü kadınlar Türkiye Kooperatif Fuarına katıldı

Ankara ATO Congresium'da bugün başlayan ve 27 Eylül'de sona erecek fuar hakkında bilgi veren ELEK Kooperatif Başkanı Sabahat Güven, amaçlarının kooperatif olarak ürettikleri ürünlerin tanıtılması ve kooperatiflerinin ticari kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu söyledi.

Özellikle e-ticaret ağına dahil olabilmeleri, ticaret hacimlerini genişletmeleri, bilinirliklerini artırmaları ve ürünlerini ulusal platformda pazarlamalarının önünü açacak çalışmalarda bulunmak istediklerini ifade eden Güven, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan üretim kooperatifinin ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve daha fazla kadına destek olabilmesi için ulusal düzeydeki etkinliklere katılımlara devam edeceklerini belirtti.

Yerel ürünlerin tercih edilmesi konusunda da herkesten destek beklediklerini aktaran Güven, "'Eledikçe Artar Sevgimiz' sloganı ile tarımda üretimi desteklemek, yerel ve doğal ürünleri en iyi şekilde değerlendirmek, bu sayede bir çok kadının hayatına dokunmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve bütün bunları yaparken tüketicilere sağlıklı beslenme konusunda bir alternatif sunmanın yanında, el sanatları atölyelerindeki çalışmaları ile de kendi hayatlarına ve ekonomiye katma değer oluşturmayı amaçlayan bir kooperatifimiz" dedi.