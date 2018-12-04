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Karabüklü Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Karabük’te hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Ünal, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Ünal, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Hastane morgundan alınan Ünal'ın cenazesi askeri törenin yapılacağı Safranbolu Merkez Cami'ye getirildi. Ünal'ın naaşı öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu mezarlığında toprağa verildi.


Cenazeye Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, askeri erkan, gaziler ve yakınları katıldı.

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