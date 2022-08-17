Karabüklü öğrenciler stajlarını Slovenya'da tamamlayacak

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Erasmus+ Mesleki Akreditasyon Projesi çerçevesinde Slovenya'ya gidecek olan 2 refakatçi öğretmen ve 8 öğrenciyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ağırladı.

Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden oluşan kafile Hasta ve Yaşlı Bakımı Stajı alanında 20 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek stajla eğitimlerini tamamlayacak.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, Şube Müdürümüz Adnan Cansız, Proje İl Koordinatörü Mahir Emre Doğuş'un hazır bulunduğu programda İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, katılımcılar ile bir süre sohbet etti.

Nevzat Akbaş, Erasmus+ hareketliliği çerçevesinde staj eğitimlerini Slovenya'da tamamlayacak kafileye, “Proje çerçevesinde staj yaptığınız yerlerde güzel ve farklı deneyimler kazanacaksınız. Ben sizlerden bu deneyimi yaşamanızı ve hayata yeni bir pencereden bakmanızı istiyorum. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Karabük'ün Avrupa Birliği projeleri konusunda iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Akbaş, “Amacımız özellikle meslekî ve teknik okullarımızda öğrencilerimizin kendilerini değerlendirme, görme, farklı uygulamaları karşılaştırma ve öğrenci motivasyonunu artırmak gibi önemli neticelerine şahit olduğumuz proje sayısını artırmaktır. Avrupa'nın farklı ülkelerine proje çalışmaları için öğretmen ve öğrencilerimizi gönderiyoruz. Erasmus+ projesi çerçevesinde öğrencilerimiz yurtdışı deneyimi kazanıyor, dil becerilerini geliştiriyor, orada gördükleriyle mevcut deneyimlerini harmanlayarak kendilerine öncelik tanıma, kendilerine sunulan imkânların farkına varma ve farklı kültürleri yakından tanıma fırsatını buluyorlar” ifadelerine yer verdi.

Program hareketliliğe katılacak öğrencilere valiz, sırt çantası, önlük ve koruyucu ekipmanlarının teslim edilmesiyle son buldu.