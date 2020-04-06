Karabüklü oto yıkamacı araçları ücretsiz dezenfekte edecek

Karabük'te üç yıldır oto yıkama işletmeciliği yapan Murat Gül, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında başlattığı kampanya ile bütün vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte edecek.

Türkiye'de 574 kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı tedbirler gün geçtikçe arttırılırken, virüsle mücadeleye oto yıkamacıları da araçları özel ilaçlar ile dezenfekte ederek destek veriyor. Karabük'te oto yıkama sahibi Murat Gül, “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında ücretsiz olarak araçları dezenfekte ediyor.

İşletme sahibi Murat Gül, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından Karabük'ün de etkilendiğini söyledi. Otoparka gelecek araçların hiçbirinden ücret alınmadan dezenfekte edileceğini ifade eden Gül, “Biz de ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası altında halkımıza bir destek vermek istedik. Otoparkımıza gelen bütün araçları hiçbir bedel almaksızın Sağlık Bakanlığımızın onayını verdiği birinci sınıf dezenfekte ilaçlarla ücretsiz bir şekilde dezenfekte edeceğiz. Allah bu illetten vatanımızı, milletimizi ve Karabükümüzü kurtarsın” diye konuştu.