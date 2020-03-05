İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karabüklü sporcular kayakta ilk madalyalarını aldı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da düzenlenen Kayaklı Koşu 2.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 2.Etap yarışmasında Karabük'ten iki sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.


Türkiye'nin 53. Kayak Merkezi olan Keltepe Kayak Merkezinin hizmete sunulması ile kayak sporu kentte önem kazanmaya başladı. Kayak sporunun Karabük'te yaygınlaşması ile beraber kayak branşında yarışan sporculardan dereceler gelmeye başladı. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 29 Şubat - 02 Mart 2020 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen Kayaklı Koşu 2. Etap yarışmasının ilk gününde Safranbolu Belediyespor Sporcusu K. Akif Güler dördüncü olarak bronz madalya kazandı. Yarışmanın ikinci gününde ise Abdulsamet Yılmaz üçüncü, K. Akif Güler dördüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.