Karabüklü sporcular şampiyonalardan madalyalarla döndü

Karabüklü sporcular Para Taekwondo Dünya Şampiyonası ve U23 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda dereceye girerek madalya ile döndü.

Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan 05-06 Şubat tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen Para Taekwondo Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 04-06 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Karabük Gençlik Spor Kulübü sporcuları olan 53 kg da Funda Tükenmez ikinci olarak gümüş madalya, 62 kg da Merve Karadeniz üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.