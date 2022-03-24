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Karabüklü tekvandocu Asya şampiyonu oldu

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Asya Tekvando Şampiyonası’nda Karabüklü sporcu Alican Özcan Asya Şampiyonu oldu.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Asya Tekvando Şampiyonası'nda Karabüklü sporcu Alican Özcan Asya Şampiyonu oldu.


Asya Tekvando Şampiyonası 11-12 Mart tarihleri arasında 17 ülkeden sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyona katılan Karabüklü sporcu Alican Özcan 58 kilo sıkletinde rakiplerini eleyerek Asya Şampiyonu olmayı başardı.


Şampiyon olduğu için mutlu olduğunu belirten Özcan, turnuvaya sıkı hazırlandığını ve karşılığını aldığını ifade etti.

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