İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Karabükspor 127 gün sonra puanla tanıştı

Spor Toto 1.

Lig'in 29. Haftasında sahasında Giresunspor ile golsüz berabere kalan Kardemir Karabükspor 127 gün sonra puan alarak eksi 1 olan puanı sıfır yaparak moral buldu.


Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü İlhan Özer, takımın başında iç sahada ikinci maçını oynadığını belirterek; “ Rakibimizin puana ihtiyacı vardı düşme hattına yakındılar. Bizimde moral için puana ihtiyacımız vardı. Gençlerle birlikte çalışıyoruz. Hem futbolcularımıza hem de kulüp için bu bir puan bile moral oldu. Gençlerle yola devam edeceğiz. Mücadele ve futbolun gerekleri olan savunma ve hücumu onlara öğretiyoruz. Bunları yaptıkları zaman, bugün bir puan aldılar. İnşallah bunu deplasmanda uygularlar. Fizik kalitemiz biraz diğer takımlara göre düşük ama bugün çok iyi mücadele ettiler. Hepsinin gözlerinden alnından öpüyorum. Genç oyuncu olduğu için kontrolleri zor oluyor. Geçen hafta Salı günü içeride Adana ile oynadık ardından 3 gün sonra Bolu maçımız olması, fiziksel ve konsantre açısından sıkıntı yaşamıştık. Bugün iyi mücadele vardı. Güçleri yettiğince mücadele ettiler ve puanı aldılar. Rakipte tecrübeli oyuncular vardı ve buna rağmen gol atıp galipte gelebilirdik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.