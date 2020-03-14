Karabükspor 3. Lig'e düştü

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 28. haftasında Eyüpspor'un Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenmesiyle ligde kalma şansı tükenerek, matematiksel olarak 3. Lig'e düştü.

1969'da Karabük Demir ve Çelik Fabrikalar işçileri tarafından kurulan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme şansı da yakalayan Kardemir Karabükspor, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu 3. Lig'e düştü.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan KARDEMİR'de çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan Karabükspor, Türkiye'yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı yakalamıştı. Süper Lig'de 10 sezon mücadele eden kırmızı-mavili ekip, 6 sezon 3. ve 2. Lig'in çeşitli gruplarında, 34 sezon 1. Lig'de mücadele verdi. Dünyada işçilerin kurduğu sayılı takımlardan olan Karabükspor, mali olarak sıkıntılar yaşamasının ardından 2017-2018 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, 2018-2019 sezonunda da 1. Lig'den Lig'e düştü. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden kırmızı-mavili ekibin, ödenemeyen futbolcu borçlarından dolayı 3 puanı silindi. Oynadığı 27 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 yenilgi yaşayan kırmızı-mavili ekip, 28. haftaya 6 puanla son sırada girdi. Ligde 7 müsabakası kalan Kardemir Karabükspor'un, 28. haftada Eyüpspor'un Etimesgut Belediyespor'u 2-1 yenmesiyle ligde kalma şansı tükenerek, matematiksel olarak 3. Lig'e düştü.