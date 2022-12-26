Karabükspor başkanı giderken kupaları da yanında götürdü

Bir zamanlar Süper Lig'de başarılarından söz ettiren, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ve şu an hiçbir ligde faal takımı bulunmayan Kardemir Karabükspor'un başkanı takımın geçmişte kazanmış olduğu kupaları yanında götürdü.

Ankara'da yaşayan ve orada ticari faaliyetlerini sürdüren Kardemir Karabükspor'un mevcut kulüp başkanı Mehmet Yüksel, kulübün mazisinde yer alan kupaları Karabük'ten Ankara'ya götürdü. Kulübün eski başkanlarından Taner Canyurt, olayla ilgili KARDEMİR Yönetim Kurulu'na kupaların en ivedi şekilde Karabük'e getirilerek KARDEMİR'e teslim edilmesi ve ilerleyen süreçte de müze olarak sergilenmesi için dilekçe yazarak talepte bulundu.

Karabük'ün 1969 yılından bu yana en büyük spor değeri ve şehrin markası konumunda olan Kardemir Karabükspor'un kupalarının Ankara'ya götürülmesi tüm Karabük kamuoyu ve sporseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

Takımın kurulduğu ve 53 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğü şehir olan Karabük'ün en büyük spor değeri olan Karabükspor'un kupalarının şehirde olması, artık eski günlerine zor dönecek olsa bile kulübün mazisinin Karabük'te bir müzede sergilenmesi planlanıyor.

Karabükspor'da 2020 yılının Ocak ayında kongreye gitme kararı alınmış fakat kongre sürekli ertelenerek yapılamamıştı. Son olarak 2022-2023 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden olan Karabükspor iki maç üst üste maça çıkmayarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yerel amatör lige düşürüldü. Şu an hiçbir ligde faaliyeti bulunmayan Karabükspor'un 2023-2024 futbol sezonda neler yapacağı hakkında ise net bir açıklama bulunmuyor.