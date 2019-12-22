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Karab?kspor ba?kan?n?n amat?r ligdeki tak?m? ma?a ??kmad?

Karab?kspor ba?kan?n?n amat?r ligdeki tak?m?n?n oyuncular? paralar?n? alamad?klar? gerek?esi ile ma?a ??kmad?.


Kardemir Karab?kspor Kul?p Ba?kan? Mehmet Y?ksel'in ba?kanl???n? yapt??? Karab?k 1. Amat?r Lig A Grubu'nda m?cadele eden Karab?k Demir?elikspor bug?n 5000 Evler Sahas?'nda Ayd?nl?kevler GSK ile kar?? kar??ya gelecekti. Karab?k Demir?elikspor oyuncular? hem sezon ba??nda verilen s?zlerin tutulmamas? hem de sakat oyuncular? oldu?u gerek?esiyle ma?a ??kmad?. Kar??la?may? 3-0 h?kmen Ayd?nl?kevler GSK kazand?.


TFF 2. Lig K?rm?z? Grup'ta m?cadele eden ve zor g?nler ge?iren Kardemir Karab?kspor'un "B Plan?" olarak ge?en sezondan itibaren amat?r ligde yer alan tak?m? Karab?k Demir?elikspor sahaya ??kmad??? i?in 3 puan silme cezas? da alacak. Karab?kspor'un Karab?k 1. Amat?r Lig B Grubu'nda yer alan rezerv tak?m? Kardemir Karab?kspor'da lig de iki kar??la?maya ??kmad??? i?in ligden ihra? edilmi?ti.

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