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Karabükspor, Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.


Karabükspor ligin 28. haftasında cumartesi günü saat 14.00'te Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışması yaptı.


Kırmızı-mavili takım öğle saatlerinde kara yolu ile Bolu'ya hareket edecek. Sakatlıkları bulunan Fatih Tultak ve Ali Kemal Yılmaz kafilede yer almayacak.

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