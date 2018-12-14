Karabükspor, Denizlispor hazırlıklarını tamamladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1.
Lig'in 16. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-mavili ekip akşam saatlerinde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Berkay Yılmaz takımla beraber çalışmalara başlarken, kart cezalısı Cihan Aydın yarınki müsabakada yer alamayacak.