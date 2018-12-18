Karabükspor, Gazişehir Gaziantep hazırlıklarına başladı

Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Karabükspor, ligin ilk devresinin son maçında deplasmanda Gazişehir Gaziantepspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik direktör Taner Öcal yönetiminde yapılan çalışmada, kırmızı-mavili ekip ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve yarım sahada maç yaptı. Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına hafta boyunca devam edecek.