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Karabükspor hazırlık maçında berabere kaldı

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Kardemir Karabükspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kaldı.

Devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Kardemir Karabükspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Hekimoğlu Trabzon ile 2-2 berabere kaldı.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında kamp yaptığı otelin sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya geldi. İlk devre Hekimoğlu Trabzon'un 2-1 üstünlüğü ile sona ererken, Karabükspor müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-mavili takımın gollerini Yusuf Akbulut ve Arif Bostancı kaydetti.


Karabükspor 2. etap kamp çalışmaları kapsamında 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

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